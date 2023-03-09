Giray Bulak'tan fikstür eleştirisi

Altaş Denizlispor Teknik Direktörü Giray Bulak, Gençlerbirliği maçı sonrası yaptığı açıklamada eksik kadroyla Ankara'ya geldiklerine dikkati çekerek, "Tempolu bir maç oldu. Rakibin önde yetenekli, oyuncu eksiltebilecek, sonuç alabilecek futbolcuları vardı. Çok alan bırakmadan oynamaya çalıştık. Bugün fazla oyuncu alternatifimiz yoktu. Çok eksik geldik, yorgunuz da." diye konuştu.



Maç takvimini eleştiren Bulak, "Pazar maç, çarşamba maç... 7 saat yolculuk yapıp Denizli'ye gideceğiz, pazar günü yine maç oynayacağız. Bu oyunculara bu kadar yüklenilmemesi lazım. Bugün üç çocuğumuzu iğneyle oynattık. Programı yaparken daha dikkatli olmak lazım." şeklinde görüş belirtti.



Deprem nedeniyle ligden çekilen Adanaspor ve Yeni Malatyaspor'un transfer yapamayan oyuncularının bulunduğuna değinen Bulak, "Transfer yasağı olan takımlara bu oyuncular dağıtılsın. Hem bu takımları rahatlatalım hem de bu oyuncuları futbol dünyasına katalım." önerisinde bulundu.



Bulak, üç puan silme cezası aldıklarını hatırlatarak, "Şu an o kazanılmış üç puanımız da olsaydı barajın dışında kalacaktık, bize moral olacaktı. Puan puandır. Onlar da üzülmesin. Bir puan bu ligde çok önemli. İnşallah önümüzdeki haftalarda istediğimiz puanları alırız ve ligde kalan takım oluruz." ifadelerini kullandı.





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