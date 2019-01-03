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Giray Bulak, takımına güveniyor

Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak:"Transfer yasağımız sebebiyle alttan gelen oyuncuları bakıp onları kazanmak için mücadele edeceğiz" dedi.

Kaynak: AA
Giray Bulak, takımına güveniyor
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03 Ocak 2019 10:25
Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Balıkesirspor Baltok'un teknik direktörü Giray Bulak, ligin ikinci yarısında daha iyi bir takım olacaklarını söyledi.

Bulak, basına yaptığı açıklamada, lige verilen arada daha çok taktik çalışacaklarını belirterek, ikinci yarıya güzel hazırlanacaklarını ve toplayacakları puanlarla üst sıralara çıkacaklarına inandığını ifade etti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda maç günü belli olana kadar Antalya'da kamp yapacaklarını dile getiren Bulak, şunları kaydetti:

"Burada daha çok taktik ağırlıklı çalışacağız. Transfer yasağımız sebebiyle alttan gelen oyuncuları bakıp onları kazanmak için mücadele edeceğiz. Bu kampın bize yararlı olacağına inanıyorum. İki hazırlık maçı planlıyoruz. Birinde oynayanlar diğerinde daha az oynayacak, süre almayan arkadaşları değerlendireceğiz. İkinci yarıda çok daha iyi bir Balıkesirspor olacak. Bunun için kampı iyi değerlendirmek istiyoruz."

 

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