Giray Bulak: 'Şans bizden yana değildi'

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Kocaelispor'a 2-1 yenilen Balıkesirspor'un teknik direktörü Giray Bulak, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.



Bulak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularını verdikleri mücadelelerinden dolayı kutladığını belirtti.



Çok duran top ve korner kazanmalarına rağmen 1 golden fazla atamadıklarını ifade eden Bulak, ilk yarıyı 1-0 önde kapadık, ikinci yarı rakibimizin oyuncu değişiklikleriyle baskılı oynayacağını biliyorduk. Onları da kazandıkları için tebrik ediyorum ama biz Anıl'la 2-0'ı bulabilseydik veya oyun 1-1 olduktan sonra karşı karşıya Halil'le 2-1 yapabilseydik çok daha farklı bir şey olacaktı." diye konuştu.



Bulak, bütün olumsuzluklara rağmen oyuncularının yürekli oyun ortaya koyduklarını vurguladı.



Bu maçta çok gol pozisyonu ürettiklerini anlatan Bulak, şöyle konuştu:



"Oğuzhan bizim şüphesiz evladımız, çok iyi bir çocuğumuz, penaltıyı kaçırmış olabilir. Olsun, hiç sorun değil. Oyuncumu kaybetmektense maçı kaybetmeyi yeğlerim. Onu da kazanacağız, hakem arkadaşlarımız çok iyi maç yönettiler, bütün düdüklerin yüzde 100'e yakını doğruydu. Kocaelispor'da geniş bir kadroya sahip bir takım. Mehmet hocada yeni başladı ama kazansaydık farklı bir hikaye yazabilecektik. Yine onun peşinde koşacağız. Yani biz puanımızı on dört yapıp Kocaeli yirmi dörtte tutup buradan bunu çıkartabilirdik, kazanabilirdik, bunlar bize hep yakın maçlar. Taktik anlamda oynadığımız oyun, çok pozisyon üretebileceğimiz oyun bizden yanaydı, şans bizden yana değildi. Oyuncularımı kutluyorum, alınlarından öpüyorum. Rakibimizi de tebrik ediyorum."





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