Giray Bulak: 'Pozisyon yakalayamadık'

Samsunspor'a mağlup olan Altaş Denizlispor Teknik Direktörü Giray Bulak, maçın ardından konuştu.



Giray Bulak farklı yenilgi nedeniyle üzgün olduklarına işaret ederek, şunları kaydetti:



"Samsunspor farklı kazandı. Skorun farklı olması yıpranma açısından önemli bir şey. Bunlara takılmayacağız. Bu maçı geride bırakıp, kendi evimizdeki karşılaşmaya yoğunlaşacağız. Farklı yenilgi olduğu zaman bir parça oyuncular üzerinde gerginlik oluyor. Hatayı fazla yapıyorsunuz, bir parça fazla yıpranıyorsunuz. Bunun üstesinden geleceğiz. Bu ligde önde oynayan 3 oyuncunun hızlı olması çok önemli. Çok çabuk, hızlı oyuncularınız olduğunda rakibi yıpratabiliyorsunuz. Bugün bu şanssızlığı yaşadık. Böyle olacağını biliyorduk ve liberolu oynadık. Maalesef yine çok çabuk ve seri oyunculara önlem almak zor oluyor. Pozisyon yakalayamadık. Elimizin kolumuzun bağlı olduğu bir lig oynuyoruz. Rakipler takviyelerini yapıp kadrolarını güçlendirdi. Biz, sakat ve eksik oyuncuların yerini dolduramadık. İyi ama dar bir kadromuz var. Herkesin 25 kişilik kadrosu varken biz 13-14 oyuncuyla oynuyoruz. Kazanacağımız maçlar olacak. Bugün bunu başaramadık. Bunu atlatıp, haftaya bu mağlubiyeti telafi etmek istiyoruz."





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