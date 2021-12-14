Giray Bulak: 'Mertçe, yüreklice oynayacağız'

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un teknik direktörü Giray Bulak, çarşamba günü deplasmanda Bandırmaspor ile yapacakları maça odaklandıklarını ve kazanmak için sahaya çıkacaklarını ifade etti.



Bulak, Bandırmaspor mücadelesi öncesi Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.



Bir derbi maçı oynayacaklarını belirten Bulak, "Aynı şehrin insanlarıyız, dostuz. Bandırma bizim ilçemiz. Ligde kalıcı olabilmek için kazanmamız gerekiyor. Dolayısıyla biz de bu başkaldırıyı yapacağız. Çıkıp mertçe, yüreklice oynayacağız, kim yenerse. Adı üzerinde derbi. Yakışan oynanacaktır. Futbol sahada oynanıyor sahada kalıyor. Dışarda izleyenler de seviniyor ya da üzülüyor. Bandırmaspor maçının iyi olacağını düşünüyorum." diye konuştu.



Yüksek konsantrasyona sahip olduklarını kaydeden tecrübeli çalıştırıcı, hiçbir takımdan çekinmediklerini dile getirdi.



Giray Bulak, sözlerini şöyle tamamladı.



"Sadece şunu söylemek isterim, şu anda lig lideri olan takımın bizle oynadığı maçta en iyi oyuncusu kalecileriydi. Kendimize empati yaparsak pozitif bir yön çizebiliriz. 10 puanlık bir fark var doğru. Ama ciddi ve kapanmayacak bir fark değil. İnançlıyız."



Bulak ayrıca Bandırmaspor maçında kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza alan Abraham dışında eksikleri olmadığını söyledi.





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