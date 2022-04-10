Giray Bulak: 'Konsantre olamadık ve mağlup olduk'

Adanaspor'a 3-1 mağlup olan Balıkesirspor'da teknik direktör Giray Bulak, maça iyi başladıklarını ifade etti.



Skorda öne geçtiklerini anımsatan Bulak, şunları kaydetti:



"Golden sonra bir gol daha bulabilirdik. Maalesef son vuruşlarda çok iyi konsantre olamamamız, golleri kaçırmamıza neden oldu. Rakip iyi bir takım, iyi oyunculardan kurulu. Bizden daha çok pozisyon buldular. Rakip takımlar, teknik adamlar çok şanslı. Onlar tercih ettikleri, transfer ettikleri ve kulüplerinin yardımlarıyla kadro oluşturuyor. Biz transfer yasağımız olduğu için eldeki mevcut oyuncularla oynamak durumunda kalıyoruz. Dolayısıyla oyuncularımızın üstüne çok yük biniyor. Çok genç oyuncularımız var. Bir kısım oyuncumuz da yaşlı. Dolayısıyla burada bir senkronizasyon sağlayamıyoruz ama niyetleri iyi oyuncularımızın. Oyuncularımız çok yürekten oynuyor ama zaman zaman oyundan kopuyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum, Adanaspor takımına başarılar diliyorum. Adanaspor Başkanı Bayram Akgül'ün soyunma odasına gelerek bize moral vermesi hoş oldu. Kendisine teşekkür ediyorum."





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