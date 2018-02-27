Giray Bulak: 'Kaybedecek bir şeyi olmayanlardan korkacaksınız'

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftada 3 Mart Cumartesi günü deplasmanda Gaziantepspor ile karşılaşacak Balıkesirspor Baltok'un teknik direktörü Giray Bulak, bu sezonki en önemli maçlarına çıkacaklarını söyledi.Kulüp tesislerinde basın toplantısı düzenleyen Bulak, ligde sadece bir galibiyeti bulunan ve son sırada yer alan Gaziantepspor'un kaybedecek şeyi olmadığına dikkati çekerek, gençlerden kurulu bu takımdan çekindiğini söyledi.Zor bir maçın kendilerini beklediğini aktaran deneyimli teknik adam, "Bana 'Gaziantepspor'la mı oynamak istersiniz yoksa ligin üst sıralarındaki bir takımla mı?' diye sorsanız, benim tercihim üst sıralardaki bir takım olur. Çünkü kaybedecek bir şeyi olmayanlardan korkacaksınız." diye konuştu.Giray Bulak, rakiplerinin genç oyunculardan kurulu, mücadele gücü yüksek bir ekip olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:"İzlediğim iki maçı belki kaybettiler ama gol yiyene kadar önemli bir mücadele gösterdiler. Onun için bu gibi takımlardan çekinmek ve tedbirli olmak lazım. Kazanmaya yakın takım biziz. Kazanırsak ivmemizi tekrar istediğimiz seviyeye çekmiş oluruz diye düşünüyoruz. Onun için bunu çok ciddi ve samimice söylüyorum, bu sezonki en önemli maçımıza çıkacağız. Çok dikkatli olmamız lazım. Oyuncular ile bunun toplantısını yapıyorum."Üç sonuçlu maçların daha rahat geçtiğini ifade eden Bulak, "Tek sonuçlu maça gidiyoruz. Tek sonuçlu maçlar güç ve zor maçlardır. Kazanmak zorundasınızdır. Bunu çok önemsiyorum." diyerek sözlerini tamamladı.