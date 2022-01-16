Giray Bulak: 'İstediğimiz şeyleri yapamıyoruz'

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Yılport Samsunspor'a 2-0 yenilen Balıkesirspor'un Teknik Direktörü Giray Bulak, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.



Bulak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iyi çalışıp, hazırlandıkları bir maçı kaybettiklerini söyledi.



Kontrataklarla gol yediklerini belirten Bulak, şöyle konuştu: "İyi çalışan, iyi hazırlık yapan bir takım bunları düzeltebilmeli ve zaman içinde çözebilmeli. Halen çözemedik çünkü genç yeni oyuncular var, pozisyon kaybedebiliyorlar. Dolayısıyla da onlara yakalanıyoruz. Biraz da karşı tarafta usta oyuncular olunca onlar fark ettiriyor işi. Normal kontrollü oynadık. Belki ilk yarı rakibe birkaç pozisyon verdik ama biz de pozisyona girdik. Onların daha net pozisyonları vardı. Golü bulabilsek, oyuna ortak olabilsek daha iyi şeyler yapacağız. Golü bulamayınca oyuncu ürkek ve korkaklaşıyor. İstediğimiz şeyleri yapamıyoruz, rakibimizi tebrik ediyorum."





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