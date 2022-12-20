Giray Bulak: 'Deplasmanda kazanamıyorduk'

Denizlispor Teknik Direktörü Giray Bula, Adanaspor maçının ardından yaptığı açıklamada iyi oynadıklarını ve iyi mücadele ettiklerini söyledi.



Puana çok ihtiyaçlarının olduğuna dikkati çeken Bulak, şu ifadeleri kullandı:



"Adanaspor'u tebrik ediyorum çok iyi oynadılar. Gidip gelen bir maç oldu. Kendi sahasında kaybetmeyen bir Adanaspor'u yendik. Biz de deplasmanlarda kazanamayan takımdık. Bugün ilk defa kazandık. Sanırsam Adanaspor'da sahasında ilk defa yenildi. Bu bakımdan önemli maçlar. Önemli puanlar. Oyuncularımı kutluyorum."





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ