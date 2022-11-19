Giray Bulak: 'Daha iyi çalışacağız'

Ankara Keçiörengücü'ne mağlup olan Altaş Denizlispor'da teknik direktör Giray Bulak, maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Altaş Denizlispor Teknik Direktörü Giray Bulak, iyi bir maç izletemediklerini ancak bunun üstesinden geleceklerini, puanlar da kazanacaklarını belirterek, "Geriden gelmek çok kolay bir hadise değil, değişiklikleri yaparken de çok genç oyuncularla oyuna hamle yapmak o da çok kolay bir hadise değil. Ama hepsi gelişecek, aramıza katılan oyuncular da olacak mutlaka." diye konuştu.



Ön bölümde çok top tutamadıklarını ve rakibin baskısının da bu nedenle arttığını dile getiren Bulak, "Rakibin iç sahada nasıl oynayacağını biliyorduk, önlemini de aldık. Bire bir oyunu iyi oynayamadık. Bundan sonra tabii ki toparlanacağız, daha iyi çalışacağız, daha taktikli oynayacağız. O bakımdan bu maçı bir kenara bırakıyoruz, önümüzdeki haftanın hazırlığını yapacağız." ifadelerini kullandı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ