Giray Bulak: 'Bu galibiyet önümüzü aydınlatacak'

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Tuzlaspor'u 4-3 yenen Altaş Denizlispor'un teknik direktörü Giray Bulak, "Bu galibiyet bize mutlaka bir silkiniş yapacaktır, önümüzü aydınlatacaktır." dedi.



Giray Bulak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk galibiyetlerini aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.



Futbolcuların da galibiyete çok sevindiklerini belirten Bulak, "Aslında şehir sevindi, bizler sevindik. Çünkü Denizli şehri farklı bir şehir. Hem futbolda hem sanayide hem tekstilde. Dolayısıyla kulübün de aynı paralelde gitmesi lazım ama maalesef bazı talihsizlikler sonucu bu pozisyondayız. Bunu gidermek için önümüzdeki günlerde elimizden geleni yapacağız." dedi.



Bulak, maçla ilgili çok fazla konuşmak istemediğini belirterek şöyle devam etti:



"Bizim daha çok şehir yapısıyla, taraftar bütünlüğüyle, yönetim ve futbolcu, hoca bütünlüğüyle işlerimiz var. Burada birbirimize inancımızı daha da arttırmamız lazım. Daha pekiştirmemiz lazım. Eksik yönlerimizi birlikte gidermemiz lazım. Bunları yaptığımız zaman iş bize düşüyor. Ondan sonra sahanın içi kolay. Ama dışı çok kolay değil. O dışını yönlendirmek, yapmak, becerebilmek. Bu galibiyet bize mutlaka bir silkiniş yapacaktır, önümüzü aydınlatacaktır. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İyi mücadele ettiler. Birebir oyunu iyi oynadılar. Rakibi iyi döndürmediler."





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