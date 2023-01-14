Giray Bulak: 'Bizim elimiz kolumuz bağlı'

Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Eyüpspor'a 1-0 yenilen Altaş Denizlispor'un teknik direktörü Giray Bulak, "Şimdi rakip yendi güle güle evine gidecek. Biz de üzülerek evimize döneceğiz." dedi



Giray Bulak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.



Maçın konuşmasını sonraya bırakıp gerçekleri konuşmak istediğini aktaran Bulak, hakemin net penaltıyı nasıl görüp neden penaltı veremediğine anlam veremediğini anlattı.



Bugün mağlup olduklarını belirten Bulak, "Yakalandığımız pozisyonlar oldu. Ama dürüstçe mücadele ettik. Belki çok pozisyon üretemedik diğer maçlara göre. Karşımızda güçlü bir takım var. O değişiklik yapıyor. Bizim elimiz kolumuz bağlı, transfer hesabımız var. Oyuncu alamıyoruz. Ama hiç olmazsa oyuncu yetiştiriyoruz. Alttan oyuncu alıyoruz. Yürekli oynamaya çalışıyoruz. Çocuklarımızı yüreklendiriyoruz. Ne var yani? Şimdi bir tarafta küme düşme barajında olan bir takım bir tarafta da lider takım." diye konuştu.



Bulak, rakibi bloke etmeye çalışırken karşılarına başka şeyler çıktığını belirterek, "Onun için çok fazla konuşmanın daha alemi manası yok. Biz bu hafta konuşacağız. Bizden sonra başkası konuşacak. Bizden geçen hafta başkaları konuştu. Herkese bir şeyler söyleniyor zaten. Tebrik ediyoruz. Oynadılar, kazandılar. Söyleyecek çok fazla bir şey yok." ifadelerini kullandı.





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