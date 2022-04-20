Spor Toto 1. Lig'de Manisa FK'ya 3-0 mağlup olan Balıkesirspor'da teknik direktör Giray Bulak, basın toplantılarına kaybeden takımın hocası olarak çıkmanın kendisini üzdüğünü dile getirdi.



Rakip takımların kadrosunun geniş olduğuna dikkat çeken Bulak, kendilerinin ise ellerindeki oyuncularla bir şeyler yapmaya çalıştıklarını aktardı.



Oyunu çok bozmadan, kendilerini mutlu ve huzurlu edecek bir anlayışla mücadele verdiklerini vurgulayan Bulak, şu ifadeleri kullandı:



"Bundan büyük keyif alıyoruz ama değişiklikleri yapmaya kalktığımız zaman bu sefer kadromuz zayıflamış oluyor. Rakipler değişiklik yaptığında hep kadrolarına katkı sağlayan oyuncularla oynarken, biz maalesef çok da katkı sağlamayan oyuncularla oynuyoruz. Müsabaka golsüz sürerken kaçırdığımız net pozisyon, maçın kaderini belirledi. Zor pozisyon mu? Değil ama oyuncu acemi olunca, daha 18 yaşında olunca, böyle kaçırıyorsunuz. Maalesef bazı futbolcularımız konsantrasyonları yüksek şekilde oyuna giremiyor. İyi oynuyor muyuz? Oynuyoruz. Basit hatalarla gol yiyoruz. Çok da öğrenilecek şeyler değil bunlar. Öğretmeye çalışıyoruz ama bunlar yetenek meselesi. Rakibi tebrik ediyorum. Oyuncularımı da gösterdikleri mücadele adına kutluyorum."









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