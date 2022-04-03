Giray Bulak: "5-1 ağır oldu"

Balıkesirspor Teknik Direktörü Giray Bulak, 5-1 kaybettikleri BB Erzurumspor mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Giray Bulak: '5-1 ağır oldu'
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03 Nisan 2022 21:33
Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 5-1 yenilen Balıkesirspor'un teknik direktörü Giray Bulak, ağır bir yenilgi aldıklarını belirtti.

Bulak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, karşılaşmada ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.
Erken gol yemelerinin kendilerini olumsuz etkilediğini ifade eden Bulak, şöyle konuştu:

"Taraftarımız tabii haklı olarak istiyor ki genç oyuncular oynasın ve biraz daha farklı şeyler yapalım ama biz çok da transfer yapıp kendi eksiğini gediğini kapatabilen bir takım değiliz. Eldeki mevcut oyuncularla oynamaya çalışıyoruz. Gençleri mümkün mertebe oynatacağız, oynatıyoruz. Bugün kaleci Yiğit'i oynattık. 5-1 evimizde ağır bir yenilgi oldu ama biz hep iyi oynadık. Bu zamana kadar hep iyi oynadık. Zaten üst üste 3-0 olunca tabii ki oyuncularda bir dağılma oldu. Rakibi tebrik ediyorum."
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