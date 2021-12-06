Giray Bulak: "10 kişi kaldığımız için kaybettik"

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü'ne 2-0 yenilen Balıkesirspor'un teknik direktörü Giray Bulak, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Giray Bulak: '10 kişi kaldığımız için kaybettik'
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06 Aralık 2021 23:20
Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü'ne 2-0 yenilen Balıkesirspor'un teknik direktörü Giray Bulak, 10 kişi kalmaları maçı kaybetmelerinin en büyük nedeni olduğunu söyledi.

Balıkesirspor Teknik Direktörü Giray Bulak yaptığı açıklamada bugün kazanmak için sahaya çıktıklarını belirterek, "Rakibimizin önemli oyuncuları var. 10 kişi kalmamıza rağmen yürekli oynadık. Oyuncularıma gösterdikleri mücadele için teşekkür ediyorum. 10 kişi kalmamız maçı kaybetmemizin en büyük nedeniydi." değerlendirmesini yaptı.


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