Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 31 Ağustos 2023 tarihinde Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi AŞ (GIPTA) halka arzına onay verdi. Şirket önümüzdeki hafta talep toplayarak borsaya merhaba diyecek. Peki Gıpta Ofis halka arz ne zaman, kaç lot verir? Gıpta Ofis halka arz katılım endeksine uygun mu, helal mi?Gıpta Ofis halka arzında resmi talep toplama tarihleri tasarruf sahiplerine satış duyurusu ile ilan edilecektir. Halka arz tarihinin 2-3-4 Eylül 2023 olması tahmin ediliyor.Gıpta Ofis halka arzının katılım endeksine uygun olup olmadığı, onaylı izahname ile birlikte yayımlanacak olan katılım finans ilkeleri raporu ve borsa görüşü ile belli olacaktır. Detaylar açıklandığında içerik güncellenecektir.Dağıtılacak Pay: 40,000,000 LotSermaye Artırımı: 32,000,000 LotOrtak Satışı : 3.616.941 Lot (Bilge Grup Kağıtçılık Çevre Enerji İnşaat Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş.)Ortak Satışı : 1.150.000 Lot (Cpr Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş.)Ortak Satışı : 2.630.000 Lot (Nazım Pınar)Ortak Satışı : 163.059 Lot (Vecdet Fehmi Şendil)Ortak Satışı : 250.000 Lot (Nurten Akdemir)Ortak Satışı : 40.000 Lot (Mehmet Sönmez)Ortak Satışı : 37.500 Lot (İsmail Hakkı Akdemir)Ortak Satışı : 37.500 Lot (Alp İhsan Akdemir)Ortak Satışı : 37.500 Lot (Alpay Akdemir)Ortak Satışı : 37.500 Lot (Ahmet Yılmaz Akdemir)%35-40 Yurtiçi üretim kapasitesi artırılması için ilave makine alımı, çatı güneş enerjisi yatırmı ve ilave fabrika inşaatının yapılması.%40-45 İşletme sermayesi finansmanı.%25-30 Finansal borç ödemeleri.30 gün.1 Yıl, İhraççı.1 Yıl, Ortaklar.%30,30.