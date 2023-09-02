Gıpta Ofis halka arz ne zaman, hangi bankalarda, kaç lot verir | Gıpta Ofis halka arz katılım endeksine uygun mu, helal mi?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 31 Ağustos 2023 tarihinde Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi AŞ (GIPTA) halka arzına onay verdi. Şirket önümüzdeki hafta talep toplayarak borsaya merhaba diyecek. Peki Gıpta Ofis halka arz ne zaman, kaç lot verir? Gıpta Ofis halka arz katılım endeksine uygun mu, helal mi?- Gıpta Ofis Kırtasiye halka arz tahmini kişi başı18-20 lot düşer.-Tarkim Tarım halka arz tahmini kişi başı 3-4 lot düşer.Gıpta Ofis Kırtasiye halka arz tarihinin 6-7-8 Eylül 2023 olarak açıklanacağı öngörülmektedir. Halka arz için talep toplama süresi ise 3 gün olacak.Gıpta Ofis Kırtasiye hissesi 20,90 TL'den halka arz olacak.Gıpta Ofis Kırtasiye hissesinin sembolü "" olacak.Gıpta Ofis Kırtasiye halka arzının büyüklüğü 836 milyon TL olarak açıklandı.Gıpta Ofis Kırtasiye'nin halka arz açıklık oranı 30,30%'dur. Toplamda 40 milyon adet lot dağıtılacaktır.Gıpta Ofis Kırtasiye halka arzı bireysele eşit dağıtım olarak gerçekleşecektir.Gıpta Ofis Kırtasiye şirketinin 4 ana ortağı bulunmaktadır. Şirket paylarının 39,25%'i CPR Enerji, 45,60%'ı Bilge Grup Kağıtçılık, 8%'i Nazım Pınar ve 7,15%'i diğer ortaklara aittir.