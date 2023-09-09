Gıpta hisse halka arz sonuçları: Gıpta kaç lot verir, verdi? | Gıpta Ofis halka arz ne zaman sonuçları açıklanacak?

Gıpta Ofis halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var? | Gıpta Ofis halka arz ne zaman işlem görecek? Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 31 Ağustos 2023 tarihinde Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi AŞ (GIPTA) halka arzına onay verdi. Şirket önümüzdeki hafta talep toplayarak borsaya merhaba diyecek. Peki GIPTA Ofis halka arz tarihi ne zaman? GIPTA halka arz talep toplama tarihleri belli oldu mu? İşte cevaplar…Gıpta Ofis halka arz sonuçları henüz açıklanmadı.Katılıma Göre Düşebilecek Pay Miktarları (Tahmini)500 Bin katılım~ 56 Lot (1170 TL).1 Milyon katılım~ 28 Lot (585 TL).1.2 Milyon katılım~ 23 Lot (480 TL).1.4 Milyon katılım~ 20 Lot (418 TL).1.6 Milyon katılım~ 17 Lot (355 TL).1.8 Milyon katılım~ 15 Lot (313 TL).2 Milyon katılım~ 14 Lot (292 TL).Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat San. A.Ş. 6-7-8 Eylül 2023 günlerinde halka arz edilecek. Halka arz toplam 3 gün sürecek.Gıpta Ofis halka arzı için katılım finans ilkeleri raporu ve borsa görüşü yayımlandı. Halka arzın katılım endeksi şartlarını sağlamadığı değerlendirilmektedir.Gıpta Ofis Kırtasiye tahmini olarak halka arzda kişi başı 18-20 düşer.Gıpta halka arz kırtasiye fiyatı 20,90 TL'den halka arz olacak.Gıpta Ofis Kırtasiye hissesinin sembolü "GIPTA" dır.Gıpta Ofis Kırtasiye halka arzın büyüklüğünü 836 milyon TL olarak belirledi.Gıpta Ofis Kırtasiye halka arzı bireysele eşit dağıtım olarak gerçekleşecek.Gıpta Ofis Kırtasiye şirketinin 4 ana ortağı bulunmaktadır. Şirket paylarının 39,25%'i CPR Enerji, 45,60%'ı Bilge Grup Kağıtçılık, 8%'i Nazım Pınar ve 7,15%'i diğer ortaklara aittir.Gıpta Ofis halka arzına Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderlik edecek. Halka arza katılım yapacak konsorsiyum üyeleri belli oldu. Halka arza katılım sağlanabilecek diğer banka ve aracı kurumlar şu şekilde;A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Akbank T.A.Ş.ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Alnus Yatırım menkul Değerler A.Ş.Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Anadolu Bank A.Ş.Aktif Yatırım Bankası A.Ş.Ata Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Bizim Menkul Değerler A.Ş.Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.Denizbank A.Ş.Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Garanti Bankası A.Ş.Fibabanka A.Ş.Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Global Menkul Değerler A.Ş.Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Halk Bankası A.Ş.ICBC Yatırım menkul Değerler A.Ş.ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş.ING Bank A.Ş.İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.INTEGRAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.İş Bankası A.Ş.InvestAz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Marbaş Menkul Değerler A.Ş.Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Odeabank A.Ş.Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Pay Menkul Değerler A.Ş.PhillipCapital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Prim Menkul Değerler A.Ş.QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Şekerbank A.Ş.Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Ünlü Menkul Değerler A.Ş.Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Vakıflar Bankası A.Ş.Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Ziraat Bankası A.ŞGıpta Ofis Kırtasiye, Türkiye'nin lider kırtasiye markalarından biridir. 1984 yılında Ankara'da Vecdet Şendil ve Nazım Pınar tarafından kurulan şirket, ilk olarak promosyon ürünleri üretimine başlamıştır. 1993 yılında ise kırtasiye ürünleri üretimine geçmiştir.Gıpta, geniş ürün yelpazesi ile ofis ve okul ihtiyaçlarına hitap etmektedir. Defter, ajanda, kalem, silgi, yapıştırıcı, zımba, makas, dosya, klasör, çanta, okul gereçleri, oyuncaklar gibi pek çok farklı üründe faaliyet göstermektedir.Gıpta, Türkiye'nin yanı sıra 20'den fazla ülkeye ihracat yapmaktadır. Şirket, Türkiye'nin en büyük kırtasiye üreticilerinden biri konumundadır.Gıpta, kalite ve müşteri memnuniyeti odaklı bir anlayışla çalışmaktadır. Şirket, ürünlerini yüksek kalite standartlarında üreterek, müşterilerine en iyi deneyimi sunmayı hedeflemektedir.Gıpta, Türkiye'nin en sevilen kırtasiye markalarından biridir. Şirket, geniş ürün yelpazesi, kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları ile her yaştan tüketicinin beğenisini kazanmaktadır.