Giovanni van Bronckhorst'tan yedek oyunculara mesaj

Yoğun bir maç trafiğinin içinde bulunan Beşiktaş 11 gün içinde Ajax, Kayserispor ve Gaziantep FK ile üst üste 3 deplasman sınavına çıkacak.
Siyah-beyazlılar perşembe Ajax'a, 30 Eylül Pazartesi günü Kayserispor'a ve 6 Ekim Pazar günü Gaziantep FK'ya konuk olacak.
"HAZIR OLUN" MESAJI
Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst bu zorlu süreçte kadroda rotasyon yaparak yıpranan bazı oyuncuları dinlendirmeyi planlıyor. Hollandalı hoca bu çerçevede bir araya geldiği yedek oyunculara, "Hazır olun ve şans bulduğunuz zaman kendinizi gösterin" talimatı verdi.
Siyah-beyazlı teknik adamın milli araya kadar oynayacakları üç müsabakada; Semih Kılıçsoy, Ernest Muçi, Cher Ndour, Emirhan Topçu, Jean Onana, Onur Bulut ve Tayyip Talha gibi isimlere zaman zaman görev vermeyi düşündüğü öğrenildi.
Bu futbolcular arasında Semih, Emirhan, Onur ve Onana formaya en yakın isimler olarak öne çıkıyor.
Giovanni van Bronckhorst özellikle Ajax maçından sonra yeni bir değerlendirme yaparak Kayserispor ve Gaziantep FK deplasmanlarında forma vereceği isimlerle antrenmanlarda özel olarak ilgilenecek.
Siyah-beyazlılar perşembe Ajax'a, 30 Eylül Pazartesi günü Kayserispor'a ve 6 Ekim Pazar günü Gaziantep FK'ya konuk olacak.
"HAZIR OLUN" MESAJI
Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst bu zorlu süreçte kadroda rotasyon yaparak yıpranan bazı oyuncuları dinlendirmeyi planlıyor. Hollandalı hoca bu çerçevede bir araya geldiği yedek oyunculara, "Hazır olun ve şans bulduğunuz zaman kendinizi gösterin" talimatı verdi.
Siyah-beyazlı teknik adamın milli araya kadar oynayacakları üç müsabakada; Semih Kılıçsoy, Ernest Muçi, Cher Ndour, Emirhan Topçu, Jean Onana, Onur Bulut ve Tayyip Talha gibi isimlere zaman zaman görev vermeyi düşündüğü öğrenildi.
Bu futbolcular arasında Semih, Emirhan, Onur ve Onana formaya en yakın isimler olarak öne çıkıyor.
Giovanni van Bronckhorst özellikle Ajax maçından sonra yeni bir değerlendirme yaparak Kayserispor ve Gaziantep FK deplasmanlarında forma vereceği isimlerle antrenmanlarda özel olarak ilgilenecek.