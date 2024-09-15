Giovanni van Bronckhorst'tan Şenol Güneş yorumu

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Trabzonspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
Şenol Güneş'in Trabzonspor'un başına geçmesiyle ilgili konuşan van Bronckhorst, "Rakibimizi analiz ettik ama yeni bir hocaları var, kendisinin harika bir kariyeri var. Bugün nasıl oynayacaklarını göreceğiz. Maçı domine etmek ve fırsatlar yakalamak istiyoruz." dedi.
Kaldıkları yerden devam etmek istediklerini söyleyen Hollandalı teknik adam, "Milli aradan önce nasılsak bugün de öyle devam etmek istiyoruz. Tecrübeli oyuncularımız var. Ayrıca bugün zindeyiz ve hazırız, kazanmak istiyoruz." sözlerini sarf etti.
Şenol Güneş'in Trabzonspor'un başına geçmesiyle ilgili konuşan van Bronckhorst, "Rakibimizi analiz ettik ama yeni bir hocaları var, kendisinin harika bir kariyeri var. Bugün nasıl oynayacaklarını göreceğiz. Maçı domine etmek ve fırsatlar yakalamak istiyoruz." dedi.
Kaldıkları yerden devam etmek istediklerini söyleyen Hollandalı teknik adam, "Milli aradan önce nasılsak bugün de öyle devam etmek istiyoruz. Tecrübeli oyuncularımız var. Ayrıca bugün zindeyiz ve hazırız, kazanmak istiyoruz." sözlerini sarf etti.
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