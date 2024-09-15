Giovanni van Bronckhorst'tan Şenol Güneş yorumu

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Trabzonspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Giovanni van Bronckhorst'tan Şenol Güneş yorumu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Eylül 2024 19:36
Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Trabzonspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş'in Trabzonspor'un başına geçmesiyle ilgili konuşan van Bronckhorst, "Rakibimizi analiz ettik ama yeni bir hocaları var, kendisinin harika bir kariyeri var. Bugün nasıl oynayacaklarını göreceğiz. Maçı domine etmek ve fırsatlar yakalamak istiyoruz." dedi.

Kaldıkları yerden devam etmek istediklerini söyleyen Hollandalı teknik adam, "Milli aradan önce nasılsak bugün de öyle devam etmek istiyoruz. Tecrübeli oyuncularımız var. Ayrıca bugün zindeyiz ve hazırız, kazanmak istiyoruz." sözlerini sarf etti.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery