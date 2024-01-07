Giovanni van Bronckhorst'tan flaş karar

Beşiktaş'ta yeni teknik direktör olması beklenen ve Kasımpaşa maçını izleyen Giovanni van Bronckhorst karşılaşmadan sonra takıma gelmekten vazgeçti.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Imago
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Giovanni van Bronckhorst'tan flaş karar
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07 Ocak 2024 10:52
Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst defteri şok bir şekilde kapandı. Uzun süreli temasların ardından prensip anlaşmasına varılan Hollandalı pürüz çıkarınca siyah-beyazlı yönetim köprüleri attı.

KADRO KRİZİ ÇIKTI

Giovanni van Bronckhorst yardımcıları Van Gastel ve Roy Makaay'ın sezon bitmeden gelemeyeceğini Beşiktaşlı yöneticilere iletti. Başkan Hasan Arat, Van Bronckhorst'a salı gününe kadar süre verdi. Ancak önceki gece de kadro krizi yaşandı.

Bir süredir Beşiktaş'ın maç analizlerini izleyen ve Kasımpaşa karşılaşmasını da ayrıntılı şekilde takip eden Hollandalı, mevcut oyuncu grubuyla çalışamayacağını, takımın yetersiz olduğunu iletti.

Van Bronckhorst'un süreci uzattığına inanan Hasan Arat da görüşmeleri sonlandırdıklarını bildirdi.

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