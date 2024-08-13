Giovanni van Bronckhorst, Aboubakar'ın biletini kesti!

Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, Vincent Aboubakar ile görüşme gerçekleştirdi. Hollandalı teknik adam, Aboubakar'a kendisini kadroda düşünmediğini iletti.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Giovanni van Bronckhorst, Aboubakar'ın biletini kesti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Ağustos 2024 09:26
Son güncelleme 13 Ağustos 2024 09:28
Transfer dönemini aktif geçirerek Rafa Silva, Gabriel Paulista, Ciro Immobile, Can Keleş ve Emirhan Topçu gibi isimleri kadrosuna katan Beşiktaş'ta gözler ayrılacak oyunculara çevrildi.

Siyah-beyazlı takımın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Vincent Aboubakar ile Kamerunlu oyuncunun geleceğine dair bir görüşme gerçekleştirdi.

"SENİ OYNATMAYACAĞIM"

Yapılan yüz yüze görüşmede Hollandalı teknik adam, Aboubakar'a, "Seni oynatmayacağım. Geleceğinle ilgili kararı sana bırakıyorum." ifadelerini kullandı.

Bu görüşme sonrası Aboubakar'ın takımdan ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi. 32 yaşındaki Vincent Aboubakar'ın Beşiktaş ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.



GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery