Giovanni Guidetti: 'Şampiyonluk mutlu etti'

Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Eczacıbaşı VitrA'yı 3-0 yenen VakıfBank, düzenlenen törenle kupasını aldı.



Burhan Felek Spor Salonu'ndaki final maçının ardından kupayı 7. kez kazanan VakıfBanklı sporcular büyük coşku yaşadı.



Müsabakadan sonra düzenlenen törenle madalyalarını alan VakıfBank oyuncularına, kupayı Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve AXA Sigorta Üst Düzey Yöneticisi Yavuz Ölken verdi.



Final maçının en değerli oyuncusu (MVP) VakıfBank'tan Zehra Güneş oldu.



Guidetti: "Çok mutluyum"



VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, son iki yıldır pandemiden dolayı final oynayamadıklarını ve bu şampiyonluğun kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.



Kupayı en son 2017-18 sezonunda kazandıklarını hatırlatan Guidetti, "Oyuncularımı tebrik ediyorum, çok motive ve agresiftiler. Bu yüzden ayrıca mutluyum." ifadelerini kullandı.



Deneyimli çalıştırıcı, Zehra Güneş'le ilgili soruya, "Çok genç ama final tecrübesi var. Atmosferi, baskıyı çok iyi biliyor. Bugün çok iyi oynadı." yanıtını verdi.



Zehra Güneş: "Çok fazla üstünlük sağladığımız yerler oldu"



Maçın en değerli oyuncusu seçilen Zehra Güneş, uzun süredir final oynamadıkları için mücadeleye çok iyi hazırlandıklarını söyledi.



Uzun süre sonra kupa şampiyonluğu yaşadıklarını belirten genç oyuncu, "Maçta çok fazla üstünlük sağladığımız yerler oldu. Çok motive başladığımız için rakibimizin oynamasına izin vermedik." dedi.



Zehra, kendi performansıyla ilgili olarak da "İyi servislerle onların yerleşimini bozduk, bizim de bloklara yerleşmemiz kolay oldu. Takım arkadaşlarım benim işimi hafifletti. Performansıma katkıda bulunan bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.



VakıfBanklı oyuncu Meliha İsmailoğlu da uzun süredir bekledikleri bir final maçına çıktıklarını kaydederek, "Bugün çok agresif oynadık, finali kazanmak için her şeyimizi verdik. Tüm takım elinden gelenin en iyisini yaptı. Bütün kupaları almak istiyoruz. İnşallah Şampiyonlar Ligi'ni de Türkiye ligini de alırız." şeklinde görüş belirtti.



