GUIDETTI: "DÜNYA VOLEYBOL ŞAMPİYONASINA HAZIRIZ"

EDA DÜNDAR: "ZOR GEÇECEK AMA GÜZEL ŞEYLER OLACAK"

Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde 23 Eylül-15 Ekim'de düzenlenecek FIVB Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı, medya gününde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda düzenlenen etkinliğe A Milli Kadın Takımı oyuncuları ile teknik ekip katıldı. Başantrenör Giovanni Guidetti ile kaptan Eda Erdem Dündar, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Dünya şampiyonasına ve milli takımın son durumuna ilişkin konuşan Guidetti, "Çok uzun bir yazın sonunda birçok oyuncu deneyerek ve değiştirerek en iyi 14 kişiyi bulduk ve takımımızı oluşturduk. Bu süreçte inişler ve çıkışlar yaşandı. Takımın son durumu mayıs başına göre çok iyi. Çok fazla yol kat ettiğimizi ve iyi durumda olduğumuzu söyleyebilirim. İtalya'da oynadığımız son turnuvada takımımızdan çok fazla olumlu geri dönüş aldık. Dünya Voleybol Şampiyonası'na hazırız. En güçlü grupta yer aldığımızı söyleyebilirim. Biri dışında önümüzde kolay maç olmayacak. Şampiyonada her maçı kazanmak için oynayacağız ve maç maç gideceğiz." ifadelerini kullandı.Turnuvaya sıkı hazırlandıklarını ve takımda güzel bir atmosferin bulunduğuna vurgu yapan Eda Erdem Dündar ise "Eylül sonuna geldiğimizde büyük bir yol kat ettik. Takım olarak hazır olduğumuzu düşünüyorum. Güzel bir atmosferimiz var. Grubumuz zorlu. Gruptan çıkmak istiyoruz. Dünya Şampiyonası bizim için zorlu geçecek ama buna hazırız. İçimizde güzel bir heyecan var. Maç maç gideceğiz ve sadece bir sonraki rakibi düşünerek hareket edeceğiz. Güzel şeyler başarmak istiyoruz. Hazır olduğumuzu biliyoruz ve bunun bilinciyle gideceğiz. Oynadığımız son turnuva, öz güven anlamında bize çok katkı sağladı ve takım olarak da iyi bir performans sergiledik. Halkımızın desteğiyle iyi bir turnuva geçireceğimize inanıyoruz." diye konuştu.