Giovanni Guidetti: "Maçın rövanşı çok zor olacak"

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final turu ilk maçında Fenerbahçe Opet'i 3-1 yenen VakıfBank'ın başantrenör Giovanni Guidetti, ''Bugün takım gibi oynadık'' dedi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Giovanni Guidetti: 'Maçın rövanşı çok zor olacak'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Mart 2022 22:00
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final turu ilk maçında Fenerbahçe Opet'i 3-1 yenen VakıfBank'ın başantrenör Giovanni Guidetti ve oyunculardan Melis Gürkaynak ile Zehra Güneş maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İtalyan çalıştırıcı maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Bugün takım gibi oynadık. Güçlü bir takıma karşı mücadele ettik. Rövanşın çok zor olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Melis Gürkaynak: ""Çok önemli bir maçtı"

Fenerbahçe Opet karşısında çok iyi oynadıklarını belirten Melis Gürkaynak, "Çok önemli bir maçtı. Özellikle ilk maçta böyle bir avantaj sağlamak çok önemliydi. Önceden hazırlandık, kurguladığımız taktikleri sahaya yansıttık. Bu anlamda iyi bir maç çıkardık. Dileğimiz ikinci maçı da kazanarak Slovenya'ya gitmek." diye konuştu.

Zehra Güneş: "İlk adımda istediğimizi aldık"

Türkiye'nin en iyi takımlarının karşı karşıya geldiği maçtan galibiyetle ayrıldıklarını dile getiren Zehra Güneş, "Bizim için çok önemliydi. İlk adımda istediğimizi aldık. Sahamızda kazandığımız için mutluyum. İkinci maça odaklanıyoruz, umarım her şey güzel gider." değerlendirmesinde bulundu.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.