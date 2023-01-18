Giovanni Guidetti: 'Liderliği korumak için önemli maç'

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda 19 Ocak Perşembe günü Almanya'nın Potsdam ekibiyle yapacağı maçı kazanarak yoluna kayıpsız devam etmeyi hedefliyor.



VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti yaptığı açıklamada, takım olarak yakaladıkları ritmi Alman ekibi karşısında da sürdürmek istediklerini belirterek, "Igor Gorgonzola maçında aldığımız galibiyetin ardından bu karşılaşma liderliğimizi korumak adına bizim için çok değerli. Takım, Igor Gorgonzola'ya karşı son derece iyi oynadı. Bu yüksek seviyeyi korumaya devam etmeliyiz. Potsdam bu maça iyi hazırlanacaktır. Rakibimiz son derece iyi voleybol oynayan bir ekip. Almanya'daki maç bizim için kolay olmamıştı. Bu maçta da çok dikkatli olmalıyız." ifadelerini kullandı.



Sarı-siyahlı takımın ABD'li orta oyuncusu Chiaka Ogbogu ise "Şampiyonlar Ligi'nde şu ana kadar ortaya koyduğumuz performans için takım arkadaşlarımı kutluyorum. Yolumuza kayıpsız devam ettiğimiz için çok mutluyum. Grubun ikinci yarısına daha da güçlü girmek istiyoruz. Potsdam güçlü bir ekip ve bizi zorlu bir maçın beklediğine şüphe yok ancak yeni yıla büyük bir enerji ile girdik ve bunu sahada göstermeye devam etmek için sabırsızlanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Kızılyıldız, Igor Gorgonzola ve Potsdam ile yer aldığı C Grubu'ndaki ilk 3 maçını kazandı. VakıfBank ile Potsdam arasındaki maç saat 19.00'da başlayacak.





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