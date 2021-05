Giovanni Guidetti: 'Hedefimiz olimpiyatlara tam takım gidebilmek'

FIVB Milletler Ligi, Tokyo Olimpiyat Oyunları ve Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın oyuncuları ve teknik ekibi, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilen medya günü etkinliğinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.



Basın mensuplarına açıklamada bulunan A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, herkes için çok uzun ve yorucu bir sezon olduğunu vurgulayarak "Sezon boyunca yaşanan şartlar herkes için geçerliydi. O yüzden bunu bir bahane olarak kullanmıyoruz. Hep birbirimize söylediğimiz bir şey var; biz bahane üretmiyoruz, çözüm üretiyoruz. Bunun için çözümler üreteceğiz. Milletler Ligi sürecini yorgunluklarımızı gidermek, sakatlıklarımızı halletmek için kullanacağız. Bu yazın en büyük hedefi, olimpiyatlara tam takım ve düzgün bir şekilde gidebilmek. Bütün hazırlığımızı ona göre yapıyoruz." şeklinde görüş belirtti.



Hazırlıklarını iki gruba ayırdıkları 35 oyuncuyla sürdürdüklerini hatırlatan Guidetti, şöyle devam etti:



"Öncelikle federasyonumuza bu organizasyon için çok teşekkür ediyorum. Çünkü dünyada böyle bir organizasyonu bu şekilde iyi yapabilen ve yönetebilen çok az ülke var. Şu an aktif olarak çalışan 35 oyuncumuz var. İki tarafta da çalışmalarımız çok iyi devam ediyor. Birinci grup, bundan önceki 4 senelik süreçte milli takıma yardım etmiş ve olimpiyata gitmesi için takımda ter dökmüş, forma giymiş oyunculardan oluşuyor. Diğer grubu ise iki senedir gösterdikleri performansla seçtik. Diğer grubumuz yaşça genç. Hem altyapı milli takımımızda hem de ligimizde göstermiş oldukları performansa dayanarak seçtik. Onlar milli takımımızın geleceğini oluşturuyor. Bununla birlikte onlara Milletler Ligi, olimpiyat ve Avrupa Şampiyonası'nda da kullanabilecek şekilde antrenman yaptırıyoruz."



Ankara'da gümüş madalyayla tamamladıkları Avrupa Şampiyonası'nın harika bir deneyim olduğunu belirten Guidetti, "Öncelikle şu anda olmak istediğimiz yerdeyiz. Çok iyi ve istekli bir şekilde çalışıyoruz. Bizi çok zor ve uzun bir süreç bekliyor. Onun için ne yapacağımızı biliyoruz. Planımız hazır. Nasıl çalışacağımızı biliyoruz. Süreç bizim istediğimiz gibi ilerliyor. Burada gördük ki bu takım her şeyi yapabilir. Sonuna kadar mücadele edersek, çalışırsak, oynarsak, takım olarak hareket edebilirsek dünyadaki en iyi takım olmadığımızı biliyoruz ama dünyadaki her takımı yenebileceğimize de inanıyoruz." ifadelerini kullandı.