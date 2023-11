Giovanni Guidetti'den şampiyonluk sözleri

CEV Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonuna 8 Kasım Çarşamba günü iç sahada oynayacağı Volley Mulhouse Alsace mücadelesiyle başlayacak VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Giovanni Guidetti, ekip olarak Şampiyonlar Ligi'nde güzel anılarının bulunduğunu ve daha güzel anılarının olmasını istediklerini belirtti.



Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Volley Mulhouse Alsace müsabakası öncesinde başantrenör Giovanni Guidetti ve genel menajer Banu Can Schürmann'ın açıklamalarına yer verildi.



CEV Şampiyonlar Ligi'nde sezonun başlamasından dolayı memnun olduklarını aktaran İtalyan çalıştırıcı, şunları kaydetti:



"İyi bir rakibe karşı başlayacağız. Mulhouse, son yıllarda Fransa'nın en iyi takımlarından biri oldu. Çok iyi organize olmuş bir ekip. Bu yıl Şampiyonlar Ligi her yıl olduğu gibi zor olacak ama biz Şampiyonlar Ligi'ni seviyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde güzel anılarımız var ve daha güzel anılarımızın olmasını istiyoruz."



Şampiyonlar Ligi'nde son iki sezonun şampiyonu VakıfBank'ın genel menajeri Banu Can Schürmann ise kupanın doğal favorisi olduklarını ve kupayı yeniden kazanmak istediklerini ifade etti.



Kadroya yeni katılan isimlerin birbirlerine kısa sürede adapte olduğunu belirten Schürmann, şu değerlendirmede bulundu:



"VakıfBank olarak hedefimiz her sezon olduğu gibi bu sezon da mücadele ettiğimiz tüm kulvarlarda zirvede yer almak. Şampiyonlar Kupası'nı kazanarak sezona çok önemli bir başarıyla başladık. Bu da tüm takımı motive etti. Ligde de şu anda yolumuza kayıpsız devam ediyoruz. Son iki yılın şampiyonu ve bu kupayı en çok kazanan takım olarak doğal favorisi olduğumuz CEV Şampiyonlar Ligi'nde yine şampiyon olmak istiyoruz. Bunun için de tüm maçlarımıza aynı ciddiyet ile hazırlanıyoruz. CEV Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçında Volley Mulhouse Alsace ile karşılaşacağız ve iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Taraftarlarımızla birlikte yürüyeceğimiz bu yolun sonunun şampiyonluk olacağına inanıyoruz."