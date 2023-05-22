Giovanni Guidetti'den özel itiraflar! 'İlişkimiz evliliğe benziyor'

Vakıfbank başantrenörü Giovanni Guidetti, CEV Şampiyonlar Ligi zaferi sonrası açıklamalarda bulundu.



İtalyan teknik adam Giovanni Guidetti sadece VakıfBank değil, Türk voleybolunun gelişimine de büyük katkı verdi.



Torino'da Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenip üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldukları maç sonrası sıcağı sıcağına duygularını aktardı. VakıfBank'a 2008'de imza attığında 36 yaşında olan ve geride kalan 15 yıla 27 kupa sığdıran 51 yaşındaki hoca, "Genç bir antrenör olarak geldim ve VakıfBank'la birlikte büyüdüm"dedi.



"ANNEM DE BİZİMLEYDİ"



Sarı-siyahlı kulüple yaşadıklarını evliliğe benzeten Guidetti, "Bu sezon çok zor maçlar oynadık ama her zaman savaştık ve zirvede olmayı bildik. F.Bahçe'ye 3-0 kaybettiğimiz maçtan sonraki gün, çok kötü durumda olmamıza rağmen oyuncularımın pes etmediğini gördüğümde, bu şampiyonluğa inanmıştım. VakıfBank'ın başına geçtiğimde genç bir adamdım, takımla birlikte büyüdüm. İlişkimiz evliliğe benziyor. Birlikte çok şey kazandık" diye konuştu.



Maçtan 4 gün önce annesini kaybettiğini hatırlatıp duygularını sorduğumuz İtalyan hoca, "Bu şampiyonlukta annem de bana yardım etti, bizimle olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.



GUİDETTİ İLE YAŞANAN 27 ŞAMPİYONLUK



4 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonluğu 2013, 2017, 2018, 2021

6 CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu 2011, 2013, 2017, 2018, 2022, 2023

7 Lig Şampiyonluğu 2013, 2014, 2016, 2018, 2019, 2021, 2022

6 Türkiye Kupası Şampiyonluğu 2013, 2014, 2017, 2021, 2022, 2023

4 Türkiye Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu 2013, 2014, 2017, 2021



