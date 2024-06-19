Giovanni Di Lorenzo: 'Gelişmemiz gerekiyor'

EURO 2024'ün B Grubu son maçında Hırvatistan ile 1-1 berabere kalarak gruptan çıkan İtalya'da yıldız oyuncu Giovanni Di Lorenzo karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.



Daha fazla gelişmeleri gerektiğini söyleyen Di Lorenzo şu ifadeleri kullandı:



"Zor bir maçtı ama önemli olan gruptan çıkmaktı, zor bir grup. Ama mutluyuz, berabere kalmak ve son dakikada turu geçmek güzel. Belki İspanya karşısında bizimki gibi büyük bir takımın sahip olmaması gereken bir kırılganlığa sahiptik. Bu turnuvalarda bunu yapmak için yeterli zamanımız olmasa da kesinlikle gelişmemiz gerekiyor. Oyun anlamında kesinlikle daha iyisini yapabiliriz ama tutum anlamında bir şey söyleyemeyiz."



