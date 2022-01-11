Giorgio Chiellini: "Ronaldo'nun gidişi bizi etkiledi"

Juventus'un tecrübeli savunma oyuncusu Giorgio Chiellini, Cristiano Ronaldo'nun takımdan ayrılmasının kendilerini etkilediğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Giorgio Chiellini: 'Ronaldo'nun gidişi bizi etkiledi'
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11 Ocak 2022 16:32
Juventus'un savunma oyuncusu Giorgio Chiellini, Inter ile oynayacakları Süper Kupa maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Chiellini yaptığı açıklamada, "Ronaldo'nun gidişi bizi çok etkiledi. Zaman zaman sorunlarımızı attığı gollerle gizledi. Onun sayesinde karşılaştığımız bir çok sorun gözden kaçtı." dedi.

Inter'in bu sezonki iyi performansının sürpriz olmadığını söyleyen savunmacı, "Inter'in harika bir kadroları var, bu yüzden performansları beni şaşırtmadı." ifadelerini kullandı.

Bu senenin kendileri adına zor geçeceğini bildiklerini belirten İtalyan, "Bizim için zor bir yıl olacağını bekliyordum. Ancak çalışırsak istenen sonuçları elde edebileceğimizin farkındayız." şeklinde konuştu.

Juventus, İtalya Süper Kupa mücadelesinde 12 Ocak Çarşamba günü Inter ile karşılaşacak.

37 yaşındaki Chiellini, bu sezon Juventus formasıyla toplamda 12 maçta forma giydi.

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