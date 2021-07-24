Gineli sporcular koronavirüs gerekçesiyle Tokyo 2020'ye katılmayacak

Gine'nin 5 kişilik olimpiyat takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmayacak.

Gineli sporcular koronavirüs gerekçesiyle Tokyo 2020'ye katılmayacak
Batı Afrika ülkesi Gine'nin 5 kişilik olimpiyat takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmayacak.

Ülkenin Spor Bakanı Sanoussy Bantama Sow, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Kovid-19 salgınında yeni çıkan varyantların ardından Gineli atletlerin sağlığını korumak amacıyla Tokyo Olimpiyatları'na katılmama kararı aldığımızı üzülerek bildiriyorum." dedi.

Ülke basınında yer alan haberlerde, salgının yanı sıra ülkede yaşanan finansal zorlukların da bu kararın alınmasında etkili olduğu iddia edildi.

Gine'nin olimpiyat takımında yüzücüler Mamadou Tahirou Bah ve Fatoumata Lamarana Toure, güreşçi Fatoumata Yarie Camara, sprinter Aissata Deen Conte, judocu Mamadou Samba Bah yer alıyordu.

Son Dakika Haberleri
Tokyo 2020'de 24 Temmuz Pazar programı
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda günün Türkiye raporu
Savaşın ayırdığı Suriyeli kardeşler olimpiyat açılışında buluştu
Emre Sakçı ve Berkay Öğretir seçmeleri geçemedi
Rukiye Yıldırım bronzdan döndü
Mete Gazoz ve Yasemin Ecem'in üzüntüsü
Cezayirli judocu Fethi Nourine, İsrailli rakibiyle eşleşmemek için Tokyo 2020'den çekildi
Rukiye Yıldırım yarı finalde kaybetti
Mete ve Yasemin Ecem olimpiyatlarda 4. oldu
Mete ve Yasemin bronz için yarışacak
Sporx Anasayfasına Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig İngiltere Premier Lig İspanya La Liga İtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadınlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Şampiyonası
Diğer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarışı
SPORX
Bize Ulaşın Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarı Çerez Politikaları Kurumsal
Uygulamalarımız
Apple Store Google Play