Gine'de darbe: Naby Keita mahsur kaldı

Gine'deki askeri darbe sonrasında ülkede oynanması planlanan Gine - Fas maçı ertelenirken, milli takımdaki oyuncuların durumu belirsizliğini koruyor.Ülkede uçuşların iptal edilmesinin ardından Conakry'de kalan oyuncular, takımlarına geri dönmenin yollarını ararken, Liverpool'dan Naby Keita için açıklama geldi.Liverpool'dan yapılan açıklamada, "" dedi.Fas Milli Takımı, önceki gün ayarlanan uçakla ülkeden ayrılırken, teknik direktör Vahid Halilhodzic, "Gün boyunca dışarıdan silah sesleri geldi, sokaklarda askerler koşturuyor. Bizi bekleyen bir uçak var ancak ayrılmamıza izin verilmiyor." ifadelerini kullanmıştı.Gine Futbol Federasyonu Başkanı da oyuncularla bir araya gelerek mevcut durum hakkında bilgi verdi ve oyuncuları ülkeden çıkarmak için girişimlerin sürdüğünü belirtti.