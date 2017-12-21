Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri'ne büyük heyecan

Bu yıl 64'üncüsü düzenlenen "Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri"nde sekiz kategoride 35 sporcu, antrenör, spor adamı ve 6 takım, 2017'in en iyisi seçilebilmek için 2018 Ocak ayından itibaren halktan destek arayacak."Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri"nde, bu yıl halk oylamasına sunulacak adayların belirlenmesi için Türkiye'nin önemli spor adamları, spor müdürleri ve yazarları bir araya geldi.Milliyet Spor Müdürü Tayfun Bayındır ile P&G Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen Büyük Jüri Toplantısı'na, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi Asbaşkanı Uğur Erdener, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TFF Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, teknik direktör Mustafa Denizli ve FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın yanı sıra aralarında Anadolu Ajansı Spor Haberleri Yayın Yönetmeni Ersin Şiyhan'ın da yer aldığı ajans, gazete ve televizyonların spor servisi müdürleri katıldı.Sekiz kategoride verilecek ödüllere aday sporcular ve takımlar Milliyet Gazetesi'nde halka duyurularak, oylamaya açılacak. Oylama, 2018 Ocak ayından itibaren Milliyet Gazetesi ve "yilinsporcusu.milliyet.com.tr" üzerinden yapılabilecek.TFF Başkanı Yıldırım Demirören, ödüller kapsamında zor bir yarış ve seçim olacağını tahmin ettiğini söyledi.Büyük Jüri Toplantısı'na katılanlara teşekkür eden Demirören, "Uzun yıllardır Milliyet adıyla onurla, gururla, heyecanla yaptığımız, son üç senedir de dünya markası Gillette ile beraber düzenlediğimiz Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri'nin 64'üncüsü için bugün ilk adımı atmış bulunuyoruz. Çok adayımız var, çok takım ve oyuncumuz var. Zor bir yarış ve zor bir seçim olacağını tahmin ediyorum." diye konuştu.Milliyet Spor Müdürü Tayfun Bayındır ise geçen yıl rekor sayıda kişiye ulaştıklarını belirterek, "Gillette gibi dünyanın en büyük markalarından biriyle yolumuza devam etmekten dolayı çok mutluyuz. Gillette'e bir kez daha verdiği destekten ötürü teşekkürlerimizi sunarız." ifadelerini kullandı.P&G Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, halk oylamasında 3 milyon kişiye ulaşmak istediklerini söyledi.Çok güçlü adayların yer aldığını kaydeden Turnaoğlu, "Son üç yılda Gillette-Milliyet olarak beraberiz. Son iki yılda oy veren insan sayısı on katına çıktı. Geçen sene 1 milyon 200 bin olan sayıyı, bu yıl 3 milyon kişiye çıkarma hedefindeyiz. Buna da ihtiyacımız var çünkü önümüzde çok güçlü bir aday tablosu mevcut. 2017 o anlamda çok zorlu bir yarışa sahne olacak. İnşallah bunu başarırız." şeklinde görüş belirtti.