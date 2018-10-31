Giles: "Bu sezon hedefim 'Yılın Çaylağı' ödülü"

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Sacramento Kings'de forma giyen Harry Giles, bu sene "Yılın Çaylağı" ödülünü kovalayacağını söyledi.20 yaşındaki oyuncu, 2017 Draftında 20. sırada seçilmesine rağmen, sakatlıklarından dolayı bu sene basketbol oynayabilmeye başladı (Ödülü alabilecek şartı karşılıyor) ve bu ödülü hedeflediğini söyledi:Kariyeri boyunca üç kötü diz sakatlığına maruz kalan Giles, ayrıca oturmak zorunda kaldığı dönemler hakkında da konuştu:Giles, oynadığı altı maçta 11.7 dakika ortalamayla 3.7 sayı ve 2.2 ribaund istatistikleri yakaladı.