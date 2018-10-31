Giles: "Bu sezon hedefim 'Yılın Çaylağı' ödülü"

Sacramento Kings'de forma giyen Harry Giles, bu sene "Yılın Çaylağı" ödülünü kovalayacağını söyledi.
20 yaşındaki oyuncu, 2017 Draftında 20. sırada seçilmesine rağmen, sakatlıklarından dolayı bu sene basketbol oynayabilmeye başladı (Ödülü alabilecek şartı karşılıyor) ve bu ödülü hedeflediğini söyledi: "Yılın Çaylağı ödülü benim hedefim. Bunun beni kontrol etmesine izin vermeyeceğim, ama eğer oyunumu oynarsam, kendi başına geleceğine inanıyorum."
Kariyeri boyunca üç kötü diz sakatlığına maruz kalan Giles, ayrıca oturmak zorunda kaldığı dönemler hakkında da konuştu: "Oynamadığınızda her şey değişiyor. Bir çok insan size sırtını dönüyor. Ne olursa olsun size inandıklarını söyleyen insanlar bile. Kızlar bile telefonunuzda aynı sıklıkta gözükmüyor. Bunlar gerçekler. Şöhretin ne kadar hızlı solduğunu görmek, alçakgönüllülüğümü bu güne dek korumamı sağladı."
Giles, oynadığı altı maçta 11.7 dakika ortalamayla 3.7 sayı ve 2.2 ribaund istatistikleri yakaladı.