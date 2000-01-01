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Giles: "Basketbolcu olmasam, dişçi olurdum"

Yeni Portland Trail Blazers oyuncusu Harry Giles, hedefinin basketbolcu olmasaydı, diş hekimi olmak olduğunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Yeni Portland Trail Blazers oyuncusu Harry Giles, hedefinin basketbolcu olmasaydı, diş hekimi olmak olduğunu açıkladı.

Giles, NBA'de ilk üç yılını Sacramento Kings ile geçirdikten sonra yakın zamanda Blazers'a katıldı. 2017 Draft sınıfında en iyi isimlerden biri olarak kabul edilmiş olan 22 yaşındaki oyuncu, NBA'deki ilk çıkışına kadar birçok sakatlık yaşamıştı.

The Athletic'ten Jason Quick ile yaptığı bir sohbette Giles, basketbol kariyerini takip etmemiş olması durumundaa, diş hekimi olabileceğini açıkladı:

"Dişçi olurdum. Gençliğimden beri insanların gülümsemesini görmekten zevk alırım. Güzel ve temiz dişleri de severim. Sanırım hepsi birbirine uyuyor."

Geçtiğimiz sezon Giles, maç başına 6.9 sayı ve 4.1 ribaund ortalamaları kaydetmişti.


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