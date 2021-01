Gilbert Arenas'ın 'Jordan' antrenmanı: "5,4,3,2,1"

Eski NBA oyuncusu Gilbert Arenas, son saniye şutlarına çalıştığı, "Michael Jordan antrenmanını" açıkladı.



"No Chill" isimli podcasti'nde Arenas, "Michael Jordan antrenmanı"ndaki bazı teknikleri analiz etti:



"Bire bir tam saha antrenmanımın temel fikri, Michael Jordan'dan gelmişti.



Herkes o son saniye şutlarını sokabilen adam olmak istiyordu. Bir gün 'O an için nasıl antrenman yapabilirsin?' diye düşündüm ve '5,4,3,2,1' isimli bir antrenman şekli oluşturdum.



Tam sahada bire bir oynuyorsunuz ve top her yön değiştirdiğinde 5,4,3,2,1 oluyor. Tam sahada, üç sayılık atış olmadan 7 saniyeniz oluyor. Yani topu bir taraftan öbür tarafa atarak değil, gerçekten basketbol oynamanız gerek.



5,4,3,2,1 olmasına rağmen, 2 ve 1'e ulaştığınızda kendinizi nasıl konumlandıracağınızı, yer açacağınızı, yavaşlayıp o şuta nasıl odaklanacağınızı anlamanız gerekiyor."