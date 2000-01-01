Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Gilbert Arenas'ın 'Jordan' antrenmanı: "5,4,3,2,1"

Eski NBA oyuncusu Gilbert Arenas, son saniye şutlarına çalıştığı, "Michael Jordan antrenmanını" açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA oyuncusu Gilbert Arenas, son saniye şutlarına çalıştığı, "Michael Jordan antrenmanını" açıkladı.

"No Chill" isimli podcasti'nde Arenas, "Michael Jordan antrenmanı"ndaki bazı teknikleri analiz etti:

"Bire bir tam saha antrenmanımın temel fikri, Michael Jordan'dan gelmişti.

Herkes o son saniye şutlarını sokabilen adam olmak istiyordu. Bir gün 'O an için nasıl antrenman yapabilirsin?' diye düşündüm ve '5,4,3,2,1' isimli bir antrenman şekli oluşturdum.

Tam sahada bire bir oynuyorsunuz ve top her yön değiştirdiğinde 5,4,3,2,1 oluyor. Tam sahada, üç sayılık atış olmadan 7 saniyeniz oluyor. Yani topu bir taraftan öbür tarafa atarak değil, gerçekten basketbol oynamanız gerek.

5,4,3,2,1 olmasına rağmen, 2 ve 1'e ulaştığınızda kendinizi nasıl konumlandıracağınızı, yer açacağınızı, yavaşlayıp o şuta nasıl odaklanacağınızı anlamanız gerekiyor."


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal