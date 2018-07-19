Gignac son noktayı koydu! 'Teklifleri reddettim'

Beşiktaş'ın bir dönem kadrosuna katmak istediğiFransız forveti, kariyeri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.Çok sayıda teklifi reddettiğini açıklayan Gignac, "Çok fazla teklif reddettim. Bana burada kazanacağımdan daha fazlası teklif edildi ancak tutku satın alınamaz" ifadelerini kullandı.Kariyeri hakkında önemli açıklamalar yapan 32 yaşındaki golcü, "Kariyerimi Tigres'te noktalamak istiyorum. Daha önce bunu defalarca söyledim. Söylediklerimin arkasındayım" şeklinde konuştu.Marsilya'dan Tigres'e bonservissiz transfer olan Andre-Pierre Gignac, geçtiğimiz sezon 44 maçta 20 gol attı ve 9 asist yaptı.