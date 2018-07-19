Gignac son noktayı koydu! 'Teklifleri reddettim'

Beşiktaş'ın bir dönem kadrosuna katmak istediği Tigres'in Fransız forveti Andre-Pierre Gignac, kariyeri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
"TUTKU SATIN ALINAMAZ"
Çok sayıda teklifi reddettiğini açıklayan Gignac, "Çok fazla teklif reddettim. Bana burada kazanacağımdan daha fazlası teklif edildi ancak tutku satın alınamaz" ifadelerini kullandı.
"TİGRES'TE NOKTALAYACAĞIM"
Kariyeri hakkında önemli açıklamalar yapan 32 yaşındaki golcü, "Kariyerimi Tigres'te noktalamak istiyorum. Daha önce bunu defalarca söyledim. Söylediklerimin arkasındayım" şeklinde konuştu.
Marsilya'dan Tigres'e bonservissiz transfer olan Andre-Pierre Gignac, geçtiğimiz sezon 44 maçta 20 gol attı ve 9 asist yaptı.
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"TUTKU SATIN ALINAMAZ"
Çok sayıda teklifi reddettiğini açıklayan Gignac, "Çok fazla teklif reddettim. Bana burada kazanacağımdan daha fazlası teklif edildi ancak tutku satın alınamaz" ifadelerini kullandı.
"TİGRES'TE NOKTALAYACAĞIM"
Kariyeri hakkında önemli açıklamalar yapan 32 yaşındaki golcü, "Kariyerimi Tigres'te noktalamak istiyorum. Daha önce bunu defalarca söyledim. Söylediklerimin arkasındayım" şeklinde konuştu.
Marsilya'dan Tigres'e bonservissiz transfer olan Andre-Pierre Gignac, geçtiğimiz sezon 44 maçta 20 gol attı ve 9 asist yaptı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın