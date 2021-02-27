Gignac 35'inde 3 yıllık yeni sözleşme yaptı

Meksika Ligi'nin köklü kulübü Tigres, Fransız yıldızı Gignac ile sözleşme yenilendiğini açıkladı.



Kulüpten yapılan duyuruda Gignac ile uzun süredir devam eden birlikteliğin 2024 yılına kadar süreceği ifade edildi. Yapılan 3 yıllık anlaşma neticesinde Gignac'ın 10 numaralı formayı taşımaya devam edeceği kaydedildi.



2015 yılında Marsilya ile sözleşmesi bittikten sonra bonservissiz olarak Tigres'e transfer olan Gignac, burada çıktığı 250 maçta 147 gol kaydederek kulüp tarihine geçmişti.



