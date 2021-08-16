Gigi Becali: 'Morutan için Fatih Terim'e haber verin'

FCSB'nin sahibi Gigi Becali, Olimpiu Morutan'ın transfer süreci hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.



Olimpiu Morutan transferi için Fatih Terim'e haber verilmesini istenen Becali, ""Fatih Terim'e haber verin. Morutan için artık 3 milyon euro istiyorum. Sahada aptal gibi dolaştı. Onun bedeli artık bu, 3-4 maçtır böyle oynadıysa bedeli de bu."



Gigi Becali, daha önce yaptığı açıklamalarda Olimpiu Morutan'ın transferi için Galatasaray'dan 10 milyon euro bonservis bedeli talep ettiklerini dile getirmişti.



BİR ADIM GERİDEN

FATİH TERİM NE DEMİŞTİ?



"Kulübümüzün bazı tasarruflarını söylemem yanlış olur. O transferi yapamadığınız gibi bize çok pahalıya da mal olur. Morutan, çok iyi bir futbolcu, çok da beğeniyorum. O nasıl bize haber yollamış, bizim az paramız olduğunu biliyor herhalde, zayıf oynuyorum ki az para olsun beni alsınlar. Makul bir paraya herhalde Galatasaray yok demez. Hakikaten zevk verecek oyunculardan bir tanesi. O zevki de daha önce abileri burada verdi. Hagi, Popescu ve Ilie hala buradalar. Top ayağındayken herkesin mutlaka oynamasını isteyeceği bir oyuncu, gelişeceğini de düşünüyorum, ben de onu beğeniyorum." yanıtını verdi."



