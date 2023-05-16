Gift Orban'a dev talip!

Belçika ligi ekibi Gent forması giyen yıldız forvet Gift Orban'a İtalyan devi talip oldu. Sezonu şampiyon tamamlayan Napoli genç oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Gift Orban'a dev talip!
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16 Mayıs 2023 11:27
Son güncelleme 16 Mayıs 2023 11:28
İtalya Serie A'da sezonu şampiyon olarak tamamlayan Napoli yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. 

İtalyan medyasında çıkan habere göre Napoli Başkanı Aurelio de Laurentiis, Teknik Direktör Luciano Spalletti'nin takımda görmek istediği Gift Orban için tüm şartları zorluyor. Haberde başkan Laurentiis'in, Gent kulübüyle 2027 yılına dek sözleşmesi bulunan Orban için 70 milyon Euro ödemeye hazır olduğu belirtildi. 

Gent kulübü, sezon başında Norveç ligi ekibi Stabaek'ten 1 milyon Euro'ya transfer ettiği Gift Orban'dan en az 80 milyon Euro'luk gelir bekliyor.

ATTIĞI GOLLERLE ADINDAN SÖZ ETTİRDİ

Bu sezon çıktığı 19 maçta 19 gol, 2 asistlik performans sergileyen Nijeryalı forvet, Avrupa'da birçok kulübün dikkatini çekti.

Genç golcü, Gent'in temsilcimiz Başakşehir ile oynadığı UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 turu rövanş karşılaşmasında Başakşehir ağlarına 3 gol atarak takımına turu getirmişti.

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