Giannisli Yunanistan, Hırvatistan'ı devirdi: 86-82

EuroBasket 2022 C Grubu'nda Hırvatistan ile Yunanistan kozlarını paylaştı.



Mediolanum Forum'da oynanan mücadeleyi Yunanistan 86-82 kazandı ve turnuvaya galibiyetle başlayan taraf oldu. Yunanistan'da Giannis Antetokounmpo 27 sayı 9 ribaunt, Tyler Dorsey ise 24 sayı 5 ribauntluk performansları ile yıldızlaştı. Hırvatistan'da ise Jaleen Devon Smith 23 sayı 5 ribauntluk, Bojan Bogdanovic'in ise 19 sayı 7 ribauntluk performansları galibiyet için yeterli olmadı.



Grubun bir sonraki maçında Yunanistan, İtalya ile karşılaşırken Hırvatistan, Avusturya ile mücadele edecek.



