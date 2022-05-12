Sporx 2022 FIBA EuroBasket
Giannisli Yunanistan, Hırvatistan'ı devirdi: 86-82

Giannisli Yunanistan, Hırvatistan'ı devirdi: 86-82

EuroBasket 2022 C Grubu ilk maçında Yunanistan, Hırvatistan'ı 86-82 mağlup etti.

EuroBasket 2022 C Grubu'nda Hırvatistan ile Yunanistan kozlarını paylaştı.

Mediolanum Forum'da oynanan mücadeleyi Yunanistan 86-82 kazandı ve turnuvaya galibiyetle başlayan taraf oldu. Yunanistan'da Giannis Antetokounmpo 27 sayı 9 ribaunt, Tyler Dorsey ise 24 sayı 5 ribauntluk performansları ile yıldızlaştı. Hırvatistan'da ise Jaleen Devon Smith 23 sayı 5 ribauntluk, Bojan Bogdanovic'in ise 19 sayı 7 ribauntluk performansları galibiyet için yeterli olmadı.

Grubun bir sonraki maçında Yunanistan, İtalya ile karşılaşırken Hırvatistan, Avusturya ile mücadele edecek.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya110011487272
2Türkiye1100726842
3Belçika1100797632
4Gürcistan10017679-31
5Karadağ10016872-41
6Bulgaristan100187114-271
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