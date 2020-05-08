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Giannis'in sosyal medya hesabı hacklendi, bizzat özür diledi!

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun sosyal medya hesabının, geçtiğimiz gece hacklendiği görüldü ve Milwaukee Bucks ise konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun sosyal medya hesabının, geçtiğimiz gece hacklendiği görüldü ve Milwaukee Bucks ise konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Antetokounmpo'nun Twitter hesabından bir dizi küfürlü tweet gönderildi ve temsilcisi Alex Saratsis, ESPN'e Antetokounmpo'nun bu tweetlerden sorumlu olmadığını söyledi. Tweetler şimdi kaldırılmış durumda.

Her şey kontrol altına alındığında, Antetokounmpo'nun sevgilisi Mariah Riddlesprigger ve küçük kardeşi Kostas, Giannis adına tweet attılar:

"Giannis'in twitter, telefon, e-posta ve banka hesapları hacklendi! Tweetlenen her şey için gerçekten özür diliyor ve en kısa sürede geri dönüş yapacak! Bu hacker tarafından söylenenler son derece uygunsuz ve iğrençti!"

Hacker'ın, Asyalılara karşı ırkçı tweet'inin yanı sıra, Golden State Warriors'a gitmesi, Kobe Bryant ve Stephen Curry'nin eşi Ayesha Curry ile Khris Middleton'a karşı küfürlü tweet'leri de bulunuyordu.



ANTETOKOUNMPO BİZZAT ÖZÜR DİLEDİ

Antetokounmpo daha sonra hesabının kontrolünü tekrar ele geçirdi ve Khris Middleton, LeBron James, Steph Curry ve merhum Kobe Bryant dahil olmak üzere hedef gösterilen tweet'ler için üzgün olduğunu belirtti:

"Herkese merhaba! Geri döndüm ve bugünkü sosyal medya olayını ele almak istiyorum! Hacklendim ve durum şu anda araştırılıyor. Tweetler ve yazılar son derece uygunsuzdu. Hayal kırıklığına uğradım ve birisinin böyle korkunç şeyler söylemesinden ötürü tiksinti duyuyorum."

"Bucks, Khris, LeBron ve Curry ailesinin kötü niyetli ve gerçek olmayan tweet'lere dahil olmasından ötürü korkunç hissediyorum. Bryant ailesi için özellikle çok kötü hissediyorum, bu zorlu zamanlarında, bu tür olumsuzluklara maruz kalmamaları gerekiyor. Hepinize, ailemi ve beni desteklediğiniz için teşekkür ederim, lütfen güvende kalın!"


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