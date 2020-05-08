Giannis'in sosyal medya hesabı hacklendi, bizzat özür diledi!

ANTETOKOUNMPO BİZZAT ÖZÜR DİLEDİ

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun sosyal medya hesabının, geçtiğimiz gece hacklendiği görüldü ve Milwaukee Bucks ise konuyla ilgili soruşturma başlattı.Antetokounmpo'nun Twitter hesabından bir dizi küfürlü tweet gönderildi ve temsilcisi Alex Saratsis, ESPN'e Antetokounmpo'nun bu tweetlerden sorumlu olmadığını söyledi. Tweetler şimdi kaldırılmış durumda.Her şey kontrol altına alındığında, Antetokounmpo'nun sevgilisi Mariah Riddlesprigger ve küçük kardeşi Kostas, Giannis adına tweet attılar:Hacker'ın, Asyalılara karşı ırkçı tweet'inin yanı sıra, Golden State Warriors'a gitmesi, Kobe Bryant ve Stephen Curry'nin eşi Ayesha Curry ile Khris Middleton'a karşı küfürlü tweet'leri de bulunuyordu.Antetokounmpo daha sonra hesabının kontrolünü tekrar ele geçirdi ve Khris Middleton, LeBron James, Steph Curry ve merhum Kobe Bryant dahil olmak üzere hedef gösterilen tweet'ler için üzgün olduğunu belirtti: