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Giannis'in, kız arkadaşının "Lakers hayranıydım" itirafına tepkisi!

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, uzun zamanlı sevgilisi Mariah Danae'nin çocukken Los Angeles Lakers hayranı olduğunu duyunca çok şaşırdı.

Haber; Sporx.com
Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, uzun zamanlı sevgilisi Mariah Danae'nin çocukken Los Angeles Lakers hayranı olduğunu duyunca çok şaşırdı.

Instagram'deki canlı yayın videosu sırasında Danae, çocukken Lakers'ı desteklediğini itiraf ettiğinde, Giannis şok oldu.

Mariah, erkek arkadaşı Giannis'in şok ile geriye baktığını görmeden önce "Çocukken bir Lakers hayranıydım" dedi. Dediğini açıklığa kavuşturmak için de, "Çocukken dedim". ifadesini kullandı.

Giannis'in tepkisi şu oldu:

"Olamaz, canlı yayını kapatmam lazım. Hayatta olmaz, olamaz..."

Greek Freak, bu sezon Lakers'a karşı oynadığı sezon maçlarında eşit durumdaydı ve MVP ödülünün de en büyük adayıydı.




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