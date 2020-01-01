"Giannis'in kararının temeli, 'kazanma' üzerine" iddiası

ESPN'den Adrian Wojnarowski, Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun kontrat kararını, "kazanma" üzerine tarttığını belirtti.



Wojnarowski'ye göre Giannis'in kazanma arzusu, 'supermax' sözleşme uzatmasını imzalama kararında en önemli faktör olacak:



"Bucks'ın Giannis'i, kazanabileceğine inandırmaları gerekiyor. Giannis hakkında şunu biliyorum; kararını verirken, Los Angeles veya New York ile birlikte gelen tüm şaşaya sahip olarak büyük bir markette bulunmayı baz almayacaktır. Bana kalırsa kararı buna bağlı olmaz. Bence özünde son derece sadık birisi. Milwaukee'deki insanları sevdiğine inanıyorum. Bu topluluğu ve organizasyonu çok seviyor. Ama kazanmak da istiyor ve kararını buna göre tartacaktır."



Son kararını vermek için 21 Aralık'a kadar vakti olan Antetokounmpo, 228 milyon - 240 milyon dolar arası değerinde beş yıllık bir 'supermax' sözleşme uzatması için Bucks ile halen görüşmelerde.



