Giannis'in "en iyi 6 oyuncu" listesi!

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, kendisi için NBA tarihinin en iyi altı oyuncusunu seçti.



25 yaşındaki oyuncu, sevgilisi ile yaptığı Instagram canlı yayınında, bugün kendisi olması için ona ilham veren oyuncular hakkında konuştu.



Antetokounmpo, kendisi için tüm zamanların en iyileri listesini oluşturdu.



"O noktada olmak, büyük bir onur. Beş adam seçeceğim. İlk sıraya onları koyacağım. LeBron (James), MJ (Michael Jordan), Kobe (Bryant), Magic (Johnson)... altı adam koyacağım. Çünkü Shaq de benim için o noktada."



Giannis, kız arkadaşının Kareem Abdul-Jabbar önerisini de ekledi ve altı oyuncuya böylece ulaşmış oldu.



Antetokounmpo'nun listesindeki tek aktif oyuncu, birçok kişi tarafından oyunu oynamış en büyük oyunculardan biri olarak kabul edilen LeBron James.



