"Giannis'i isteyen takımlar, Bogdan takasını sabote eden takımlardı!" iddiası

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'yu isteyen rakip takımların, Bogdan Bogdanovic'in ekibe takasını sabote ettiği iddia edildi.



Giannis'in mevcut sözleşmesine yalnızca bir yıl kala, Bucks'ın kendi yıldızına, takımın şampiyonluk kazanabileceği bir yer olacağını kanıtlaması adına baskı devam ediyor.



Neyin tehlikede olduğunu bilen Milwaukee, Jrue Holiday'i getiren bir takasla işe başlayarak bu ölü sezonda kadrosunu geliştirmek için çok çalıştı. Bilgi sızdırılana ve 'ayartma' suçlamaları bu fırsatı ortadan kaldırana kadar, Bogdanovic için yapılacak bir takasla bunu takip edeceklerdi.



Bleacher Report'tan Jake Fischer tarafından hazırlanan bir rapora göre, Bucks aleyhine NBA'in ayartma kurallarını çiğnemesini ifşa eden en az bir rapor sunuldu:



"Kaynaklar, en az bir rakip takımın Çarşamba günü lig ofisine resmi bir şikayette bulunduğunu belirttiler. Ve o öğleden sonra, lig hem Milwaukee hem de Sacramento'ya, serbest oyuncu döneminin başlamasından dört gün önce kararlaştırılan bir imza-ve-takas işlemi iddiasıyla ilgili bir soruşturma açacağını bildirmişti.



Lig ayrıca o öğleden sonra 30 takımın tümüne, NBA'in ayartmayı önleme politikalarını hatırlatan, takımların, diğer takımların sözleşmeli oyuncularıyla temasa geçmesi durumunda 10 milyon dolar ve Draft haklarını kaybetme riskine varan cezaları konusunda uyarıda bulunan, bir not göndermişti."



"ŞİKAYET EDEN TAKIMLAR, İSPİYONLAYANLARDI"



The Athletic'den Fred Katz ve Sam Amick'e göre, Bogdanovic'in takasını bozmaktan sorumlu olan şikayetçi takımlar, şu anda 2021 yaz döneminde Antetokounmpo'yu almak için yarışacak takımlarla aynı:



"Ligde Giannis'i ayartmaya çalışan diğer rakip takımlar, Bogdanovic durumunda Bucks'ı şikayet edenlerle aynıydı. Bu hamle Bucks'ın, Giannis'i takımda tutma şansını artırabileceği için, hoşlarına gitmedi."



Son iki NBA MVP'si ödülünün sahibi olan Giannis, 2021'deki en değerli serbest oyuncu dönemi hedeflerinden biri olarak ortaya çıktı. Yalnızca 26 yaşında olan Giannis, becerileri ve dominasyonuyla, herhangi bir NBA takımının rotasını büyük ölçüde değiştirme gücüne sahip.



