Giannis'e tüm takımdan manidar hediye: Kalem!

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, doğum gününde takım arkadaşlarının Bucks ile uzatma kontratını imzalaması için, kendisine bir sürü kalem hediye ettiklerini söyledi.



Giannis'in geçtiğimiz hafta gerçekleşen 26'ncı doğum gününde, takım arkadaşlarının, kendisinin ekipte kalmasını sağlayacak kontratı imzalaması adına komik bir girişimde bulundukları ortaya çıktı.



New York Times'da yer alan haberde, olayın şu şekilde geliştiği belirtildi:



"Khris Middleton, takım arkadaşı Giannis Antetokounmpo'ya 26'ncı doğum günü hediyesi olarak bir kalem hediye etmişti. Antetokounmpo ilk başta bunun ne için olduğunu anlamamıştı.



'Sonra düşününce, sözleşmeyi imzalamamı istediğini anladım.'



Antetokounmpo şakayı anlamıştı. Başta komik olduğunu düşünmüş, ancak bir sürü takım arkadaşı gelip kendisine kalem vermeye devam edince, gülmeyi bırakmıştı.



'Kabak tadı verdi. Dolabımda 20 tane kalem var.'"



Antetokounmpo'nun, LeBron James'ten bu yana en büyük serbest oyuncu olması bekleniyor. Bucks, yıldızını tutma konusunda kendisine güveniyor olsa da, Miami Heat, Dallas Mavericks ve Golden State Warriors dahil olmak üzere birçok ekip, takım hamlelerini eski MVP'ye yönelik bir şekilde yapmaya başladı bile.



