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Giannis, Westbrook'un genel tavrını "çok seviyor"

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun Washington Wizards yıldızı Russell Westbrook'un tavırlarını ve oyuna yaklaşımını çok sevdiği iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun Washington Wizards yıldızı Russell Westbrook'un tavırlarını ve oyuna yaklaşımını çok sevdiği iddia edildi.

Zamanla bugün kendisini tanıdığımız yıldıza dönüşen Giannis'in, çok çalışarak bir oyuncu olarak gelişmesinin yanı sıra, mentalitesi ve oyuna yaklaşımıyla ilgili olarak Westbrook'un yaklaşımını örnek aldığı ortaya çıktı.

The Ringer'da yer alan bir makalede, Greek Freak'in yaklaşımı şu şekilde değerlendirildi:

Bucks'ın eski topluluk ilişkileri ve oyuncu geliştirmeden sorumlu başkan yardımcısı Skip Robinson, 'Çalışmak zorundaydı çünkü 'asıl adam' değildi. Sevimli ve kibar bir adamdı.' demişti.

Giannis, sahada kibar bir beyefendi olarak görülmek istemiyordu; kalbini söküp çıkaracak biri olarak görülmek istiyordu. Russell Westbrook gibi kaşlarını çatmaya çalışıyordu. Giannis, Westbrook'u çok seviyordu: tavrını, hızını, ama en önemlisi o sert bakış şeklini. Giannis bir keresinde kaşlarını çatarak ve homurdanarak antrenmana gelmiş ve takım arkadaşlarına 'Artık yeni olayım bu' demişti."


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