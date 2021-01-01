Giannis ve Trae'in bu gece oynamaları "şüpheli"

Bu gece Milwaukee Bucks ve Atlanta Hawks arasında oynanacak Doğu Konferansı Finalleri serisinin 6. maçında, Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun esneyen sol dizi nedeniyle, Hawks yıldızı Trae Young'ın ise sağ ayağındaki derin kemik çürüğü sebebiyle oynamalarının "şüpheli" olduğu belirtildi.



Serinin 4. maçında dizinden sakatlandıktan sonra Bucks'ın 5. maçını kaçırmış olan Giannis'in, Yahoo Sports'tan Chris Haynes'e göre Hawks'ın seriyi uzatması durumunda 7. maçta oynamak için izin alabileceğine inanıldığı kaydedildi.



Giannis, Konferans Finallerinde oynadığı dört maçta 26.5 sayı, 10 ribaund, 5.5 asist ve 1.5 top çalma ortalamaları tutturmuştu.



Young ise, 3. maçta bir hakemin ayağına basması sonrası sakatlandıktan sonra, son iki maçta forma giyememişti.



Milwaukee, Atlanta'daki State Farm Arena'da bu gece alacağı bir zaferle, 47 yıl sonra ilk kez NBA Finallerine yükselebilir.



